वाराणसी में तीन की मौत: कहीं करंट ने ली जान, कहीं बाइक की टक्कर से मौत; एक ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी

बाइक की टक्कर से पत्नी की मौत, पति घायल

चौबेपुर थाना क्षेत्र के चुमकुनी गांव के पास सोमवार को सड़क पार करते समय दो बाइकों की टक्कर में बाइक सवार सोनी (45) की मौत हो गई। वहीं, पति दिलीप घायल हो गया। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर में भर्ती कराया। वहीं, सोनी के शव को संरक्षण में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।



बड़ागांव थाना क्षेत्र के बैजल पट्टी गांव निवासी दिलीप अपनी पत्नी सोनी के साथ चुमकुनी में रहता था और मजदूरी करता था। दिलीप और सोनी सुबह कहीं गए थे। लौटते समय बाइक से वह चुमकुनी में सड़क पार कर रहे थे। तभी चौबेपुर से मुनारी की ओर जा रही एक बाइक ने सामने से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दिलीप की पत्नी सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से भाग गया।



घायल सोनी को तुरंत नरपतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां, चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टक्कर के बाद भागे बाइक सवार की तलाश जारी है।