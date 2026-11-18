कैंट रेलवे स्टेशन के पास राहगीरों को परेशान करने और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने वाली छह महिलाओं को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिलाएं आने-जाने वाले लोगों से अभद्रता करने के साथ आपस में भी विवाद कर रही थीं। सूचना मिलने पर पहुंची मिशन शक्ति टीम ने कार्रवाई की।

विज्ञापन