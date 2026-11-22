वाराणसी: रामचरितमानस नवाह पाठ के सातवें दिन हुआ सुंदरकांड का पाठ, अशोक वाटिका की थीम पर सजा राम दरबार
71वीं श्रीरामचरितमानस नवाह पाठ समिति के नौ दिवसीय आयोजन के सातवें दिन सुंदरकांड का पाठ हुआ। 111 ब्राह्मणों ने रामचरितमानस का पाठ किया। इस अवसर पर अशोक वाटिका की थीम पर राम दरबार का श्रृंगार और शाम को भजन-कीर्तन हुआ।
विस्तार
71वीं श्रीरामचरितमानस नवाह पाठ समिति की ओर से कार्तिक मास में आयोजित नौ दिवसीय रामायण पाठ के सातवें दिन सुंदरकांड का प्रसंग हुआ। इस दौरान 111 ब्राह्मणों ने रामचरितमानस का पाठ किया। इससे पहले श्री सत्यनारायण झुनझुनवाला, डॉ. बीपी तिवारी, कौशलपति शर्मा, संजय अग्रवाल अग्गु, जय अग्रवाल, तारा शर्मा, अनीता शर्मा, सुरेश तुलस्यान, महेश चौधरी, धीरज गुप्ता, अनूप अग्रवाल, विवेक जायसवाल, वासुदेव गुप्ता, अनिल निमानी और अशोक सराफ सहित अन्य लोगों ने भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना और आरती की।
सुंदरकांड के प्रसंगों का हुआ वर्णन
सातवें दिन सुंदरकांड के तहत हनुमान जी और भगवान श्रीराम के मिलन, बाली वध और माता सीता की खोज में हनुमान जी के अशोक वाटिका पहुंचने के प्रसंगों का वर्णन किया गया। अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा फल आदि का सेवन करने और वाटिका उजाड़ने का प्रसंग भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कई वानरों की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही।
अशोक वाटिका की थीम पर सजा राम दरबार
इस दिन श्रीराम दरबार का भव्य श्रृंगार अशोक वाटिका की थीम पर किया गया। इसकी सेवा अशोक कनोडिया ने की। भूदेवों के सुबह और शाम के प्रसाद की व्यवस्था अनिल अग्रवाल (एमपी) ने की। दूध की सेवा स्मृतिशेष नंदकिशोर पहलादका और जलपान की सेवा संगम कपूरिया की ओर से की गई।
शाम को हुआ भजन-कीर्तन
संध्या काल में समिति की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष कौशलपति शर्मा, मंत्री अजय खेमका, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार काबरा और सतीश जायसवाल, संजय प्रहलादका, विजय खेमका, संयोजक महेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, राजकुमार गुप्ता, सुनीता गुप्ता, अशोक सराफ, सरवन शर्मा, रघुदेव अग्रवाल और प्रभात खेतान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।