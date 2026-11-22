अशोक वाटिका की थीम पर सजा राम दरबार

इस दिन श्रीराम दरबार का भव्य श्रृंगार अशोक वाटिका की थीम पर किया गया। इसकी सेवा अशोक कनोडिया ने की। भूदेवों के सुबह और शाम के प्रसाद की व्यवस्था अनिल अग्रवाल (एमपी) ने की। दूध की सेवा स्मृतिशेष नंदकिशोर पहलादका और जलपान की सेवा संगम कपूरिया की ओर से की गई।



शाम को हुआ भजन-कीर्तन

संध्या काल में समिति की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष कौशलपति शर्मा, मंत्री अजय खेमका, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार काबरा और सतीश जायसवाल, संजय प्रहलादका, विजय खेमका, संयोजक महेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, राजकुमार गुप्ता, सुनीता गुप्ता, अशोक सराफ, सरवन शर्मा, रघुदेव अग्रवाल और प्रभात खेतान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।