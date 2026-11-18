नवनियुक्त मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि काशी की जनता की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकता होंगी। आम लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के विकास से जुड़ी सरकार की योजनाओं को समय से पूरा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार काशी की देव दीपावली को खास बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

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