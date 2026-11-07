वाराणसी: यूथ पार्लियामेंट प्रतिध्वनि 2026 का समापन, 40 को मिला पुरस्कार; सीएचएस बॉयज में लोकसभा

विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना कर ऐसे आयोजनों को नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और संवाद कौशल विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। चार प्रमुख समितियां बनाई गई थीं। लोकसभा, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट (एआईपीपीएम), उत्तर प्रदेश विधानसभा (यूपीएलए) और इंडियन प्रेस शामिल रहीं।



हर समिति में 10-10 पुरस्कार दिए गए। इनमें बेस्ट डेलीगेट, हाई कमेंडेशन, स्पेशल मेंशन और बेस्ट स्पीकर सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं। मार्गदर्शन विद्यालय की प्राचार्या डॉ. स्वाति अग्रवाल ने किया। समन्वयक डॉ. सीमा सिंह रहीं। अनुपमा, डॉ. अर्चना, डॉ. सत्यनारायण, डॉ. प्रशांत ने सहयोग किया।