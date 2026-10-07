वाराणसी: लहरतारा कैफे में पुलिस का छापा, दो युवती और दो युवक हिरासत में; आसपास के लोगों ने की शिकायत

पुलिस के पहुंचने के बाद कैफे के आसपास कुछ देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी ली और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद कैफे में मौजूद युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और मिले इनपुट की भी जांच की जा रही है।



थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि कैफे से दो युवक और दो युवतियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कैफे से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। पुलिस स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए आरोपों और कैफे से संबंधित शिकायतों की भी जानकारी जुटा रही है।



पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायत और कैफे में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मिले इनपुट के बाद पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा बनी रही।