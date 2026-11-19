इन 10 उपनिरीक्षकों को मिला पुरस्कार

पुलिस आयुक्त ने बच्चों की तलाश में मोबाइल लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। इसके जरिए बच्चों के आवागमन और संभावित ठिकानों का पता लगाने को कहा। कमिश्नरेट में गुमशुदा और अपहृत बच्चों की तलाश के लिए 44 विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग मामलों में समन्वय बनाकर काम कर रही हैं।



पुलिस के मुताबिक, विशेष टीमों ने पिछले एक महीने में 12 गुमशुदा और अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इनमें लंबे समय से लापता बच्चे भी शामिल हैं। करीब तीन साल से लापता बच्चियों की बरामदगी में भी पुलिस को सफलता मिली है। बच्चों की तलाश और बरामदगी में बेहतर काम करने वाले उपनिरीक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार दिया गया है।



पुरस्कृत होने वालों में एएचटी थाने की निकिता सिंह, राकेश कुमार द्विवेदी और बृजेश कुमार पांडेय शामिल हैं। इसके अलावा शिवपुर थाने की मानवी शुक्ला और रणवीर सिंह यादव, चौबेपुर थाने के अपराजित सिंह, जितेंद्र पाल सिंह और घनश्याम निषाद तथा चोलापुर थाने के मुनीश चंद्र दुबे को सम्मानित किया गया।