विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 45 निरीक्षकों का गैर जनपद स्थानांतरण कर दिया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की मंजूरी के बाद पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

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