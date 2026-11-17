वाराणसी: देव दीपावली पर 2100 ड्रोन से आसमान में दिखेगा शिव तांडव, रात 8:30 बजे होगी आतिशबाजी
24 नवंबर को देव दीपावली पर काशी में 21 लाख से अधिक दीप जलाने की तैयारी है। शाम 7:20 बजे लेजर शो, रात आठ बजे 2100 ड्रोन से शिव तांडव और 8:30 बजे ग्रीन आतिशबाजी प्रस्तावित है।
विस्तार
वाराणसी की देव दीपावली इस बार भी आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक आयोजनों के संगम के रूप में नजर आएगी। 24 नवंबर को काशी के 88 पक्के घाटों से लेकर गंगा पार रेतीले क्षेत्र और शहर के कुंडों तक 21 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। शाम 7:20 बजे लेजर शो, रात आठ बजे 2100 ड्रोन का शो और 8:30 बजे ग्रीन आतिशबाजी प्रस्तावित है। ड्रोन शो में आसमान में भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव और मां गंगा के अवतरण के दृश्य दिखाई देंगे।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शाम से रात तक सांस्कृतिक और तकनीकी आयोजनों की विशेष शृंखला तैयार की गई है।
88 घाटों पर पांच लाख दीप जलाने की तैयारी
देव दीपावली पर 88 पक्के घाटों पर पांच लाख, गंगा पार रेतीले क्षेत्र में 3.5 लाख और शहर के 103 कुंडों पर 2.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न समितियों, सामाजिक संगठनों और काशीवासियों की ओर से 10 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।
आयोजन के लिए 10 लाख मिट्टी और एक लाख गोबर के दीपों में 44 लाख बातियों और तीन हजार टिन शुद्ध सरसों के तेल का उपयोग किया जाएगा। दीपों की रोशनी से तीन से चार घंटे तक पूरी काशी जगमगाएगी। घाटों के साथ सरकारी कार्यालयों, चौराहों और होटलों पर भी आकर्षक विद्युत सजावट की जाएगी।
7:20 बजे से 25 मिनट का लेजर शो
दीपों की रोशनी के बीच शाम 7:20 से 7:45 बजे तक विशेष लेजर शो और 3-डी प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन प्रस्तावित है। इसके माध्यम से काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रोशनी और तकनीक के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा।
2100 ड्रोन से आसमान में दिखेगा शिव तांडव
रात आठ से 8:15 बजे तक 15 मिनट का ड्रोन शो प्रस्तावित है। दशाश्वमेध या अस्सी घाट के सामने गंगा पार रेतीले क्षेत्र में 2100 ड्रोन एक साथ उड़ान भरेंगे। इनके जरिए आसमान में भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव और मां गंगा के अवतरण के दृश्य उकेरे जाएंगे।
8:30 बजे होगी ग्रीन आतिशबाजी
महोत्सव के अंतिम चरण में रात 8:30 से 8:40 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी प्रस्तावित है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने होने वाले इस आयोजन से गंगा की लहरों पर रंग-बिरंगी रोशनी बिखरेगी।
आठ प्रमुख घाटों पर होगी विशेष गंगा आरती
देव दीपावली पर नमो घाट, गायघाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, केदार घाट, तुलसी घाट और अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती की व्यवस्था की गई है। इन घाटों पर वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और विशाल दीपों के साथ मां गंगा की आरती होगी।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिल रही है। देव दीपावली को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। लाखों दीपों की रोशनी, विशेष गंगा आरती, लेजर और ड्रोन शो के माध्यम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काशी की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी।