8:30 बजे होगी ग्रीन आतिशबाजी

महोत्सव के अंतिम चरण में रात 8:30 से 8:40 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी प्रस्तावित है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने होने वाले इस आयोजन से गंगा की लहरों पर रंग-बिरंगी रोशनी बिखरेगी।



आठ प्रमुख घाटों पर होगी विशेष गंगा आरती

देव दीपावली पर नमो घाट, गायघाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, केदार घाट, तुलसी घाट और अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती की व्यवस्था की गई है। इन घाटों पर वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और विशाल दीपों के साथ मां गंगा की आरती होगी।



पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिल रही है। देव दीपावली को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। लाखों दीपों की रोशनी, विशेष गंगा आरती, लेजर और ड्रोन शो के माध्यम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काशी की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी।