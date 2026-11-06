Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Municipal Corporation will operate the STP instead of Jal Nigam For first time

वाराणसी: पहली बार जल निगम की जगह एसटीपी का संचालन करेगा नगर निगम, गलियों और पार्कों के रखरखाव पर भी जोर

Fri, 06 Nov 2026 12:11 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 06 Nov 2026 12:11 PM IST
सार

वाराणसी नगर निगम पहली बार जल निगम की जगह एसटीपी का संचालन करेगा। बैठक में नगर निगम के 2262.42 करोड़ और जलकल विभाग के 373.02 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई।

विज्ञापन
Varanasi Municipal Corporation will operate the STP instead of Jal Nigam For first time
वाराणसी नगर निगम की बैठक में शामिल मेयर व नगर आयुक्त व अन्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी शहर में सीवर व्यवस्था सुधारने, पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने और खस्ताहाल सड़कों व गलियों के कायाकल्प पर पहली बार 2635 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर निगम और जलकल विभाग के संयुक्त पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी गई है। 

विज्ञापन


मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक में बजट पर मुहर लगी। साथ ही अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवर पंपिंग स्टेशनों का संचालन जल निगम की जगह नगर निगम खुद करेगा। नगर निगम के सभागार में हुई बैठक में नगर निगम के 2262.42 करोड़ और जलकल विभाग के 373.02 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। 
विज्ञापन


सीवर ओवरफ्लो, जलभराव, पेयजल संकट और खराब सड़कों की समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी गई। एसटीपी और सीवर पंपिंग स्टेशनों का संचालन अपने हाथ में लेना नगर निगम का अहम फैसला है। अभी तक संचालन जल निगम करता था। नगर निगम के जिम्मेदारी संभालने से सीवर व्यवस्था के संचालन और रखरखाव पर सीधा नियंत्रण होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


गलियों और पार्कों के रखरखाव पर भी जोर 
गलियों के रखरखाव के लिए आठ करोड़ का बजट रखा गया है। पार्कों और उद्यानों के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वरुणा पार क्षेत्र में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था की सफाई के लिए एक करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, फुटपाथ और पाथवे के रखरखाव पर सात लाख रुपये खर्च होंगे। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कुओं के जीर्णोद्धार में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने का निर्णय लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed