वाराणसी: इंजेक्शन लगने के बाद विवाहिता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

महिला की अचानक मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतका के भाई दिनेश कुमार, निवासी उमरहां ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

चौकी प्रभारी अजीत पाल सिंह ने बताया कि पति की तहरीर के आधार पर चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने भी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच किए जाने की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।