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वाराणसी: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे काशी, एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Wed, 04 Nov 2026 05:45 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Wed, 04 Nov 2026 05:45 PM IST
सार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान गुलाब दुबे, राकेश सिंह रिंकू, पवन मिश्रा और शैलेश पांडेय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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Varanasi Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde arrives in Kashi
एकनाथ शिंदे, वाराणसी एयरपोर्ट - फोटो : Amar Ujala

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महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। वह लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

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पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत
एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में गुलाब दुबे, राकेश सिंह रिंकू, पवन मिश्रा और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं एयरपोर्ट प्रोटोकॉल प्रभारी शैलेश पांडेय प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
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