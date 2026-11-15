वाराणसी: छठ के गीतों में खो गईं फ्रांस की लिया, तीन दिन के व्रतियों की भक्ति देख हुईं भावुक

महिलाओं की भक्ति ने किया भावुक

व्रती महिलाओं के बीच बैठकर छठ गीत सुनने के अनुभव को साझा करते हुए लिया ने कहा कि यहां कई महिलाएं तीन दिनों से व्रत रख रही हैं। उनके समर्पण और भक्ति से पूरे माहौल में अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। जब महिलाएं एक साथ छठ के पारंपरिक गीत गाती हैं तो उनकी भावनाएं सीधे दिल तक पहुंचती हैं।



भारतीय परंपराओं को बताया खूबसूरत

लिया ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां आकर इन परंपराओं को समझना और इनके बीच समय बिताना बेहद खूबसूरत अनुभव है। उनके लिए छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार को देखने का मौका नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सामूहिक भक्ति को करीब से महसूस करने का यादगार अनुभव बन गया।