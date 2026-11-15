Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Lia from France gets immersed in Chhath song moved by devotion of those observing

वाराणसी: छठ के गीतों में खो गईं फ्रांस की लिया, तीन दिन के व्रतियों की भक्ति देख हुईं भावुक

Sun, 15 Nov 2026 07:48 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Sun, 15 Nov 2026 07:48 PM IST
सार

फ्रांस से वाराणसी आईं लिया पहली बार छठ पूजा में शामिल हुईं। राजा घाट पर व्रती महिलाओं के बीच बैठकर छठ गीत सुने। तीन दिनों से व्रत रख रहीं महिलाओं की भक्ति और समर्पण देखकर भावुक हो गईं।

 

विज्ञापन
Varanasi Lia from France gets immersed in Chhath song moved by devotion of those observing
वाराणसी छठ पूजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशी के राजा घाट पर छठ पूजा के दौरान फ्रांस से आईं लिया आकर्षण का केंद्र रहीं। भारतीय पारंपरिक परिधान में पहुंचीं लिया ने व्रती महिलाओं के बीच बैठकर छठ के पारंपरिक गीत सुने। गीतों की मधुर धुन और महिलाओं की भक्ति देखकर वह भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा में शामिल होना उनके लिए बेहद खूबसूरत और यादगार अनुभव है। वह खास तौर पर इस पर्व में शामिल होने के लिए फ्रांस से वाराणसी आई हैं।

विज्ञापन


पहली बार छठ पूजा में हुईं शामिल
लिया ने बताया कि यह पहली बार है, जब वह छठ महापर्व में शामिल हुई हैं। इस पर्व का हिस्सा बनकर वह खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। उनके मुताबिक, छठ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रति आभार जताने का अवसर भी है। सूर्य हमें जीवन, अनुभव और समृद्धि देते हैं। ऐसे में यह पर्व प्रकृति से जुड़ने और प्रार्थना करने का संदेश देता है।
विज्ञापन

 

Trending Videos

महिलाओं की भक्ति ने किया भावुक
व्रती महिलाओं के बीच बैठकर छठ गीत सुनने के अनुभव को साझा करते हुए लिया ने कहा कि यहां कई महिलाएं तीन दिनों से व्रत रख रही हैं। उनके समर्पण और भक्ति से पूरे माहौल में अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। जब महिलाएं एक साथ छठ के पारंपरिक गीत गाती हैं तो उनकी भावनाएं सीधे दिल तक पहुंचती हैं।

भारतीय परंपराओं को बताया खूबसूरत
लिया ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां आकर इन परंपराओं को समझना और इनके बीच समय बिताना बेहद खूबसूरत अनुभव है। उनके लिए छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार को देखने का मौका नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सामूहिक भक्ति को करीब से महसूस करने का यादगार अनुभव बन गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed