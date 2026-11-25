आयुष्मान भारत योजना में शामिल अस्पतालों की ओर से मरीजों के इलाज में जालसाजी करने का मामला पकड़ में आने के बाद अब इस योजना वाले अस्पतालों में आईसीयू की नए सिरे से ऑडिट कराई जाएगी। शासन की ओर से इसकी जिम्मेदारी सीएमओ को दी गई है। जांच के बाद 30 नवंबर तक रिपोर्ट भी तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

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वाराणसी जिले में 214 निजी अस्पतालों के साथ ही 28 सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत हैं। लखनऊ के साथ ही वाराणसी में भी आयुष्मान योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ में आने पर जिले में 14 अस्पतालों को नोटिस दिया जा चुका है।अब शासन के स्तर से आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की ओर से अस्पतालों के लिए विशेष चेकलिस्ट तैयार कराई गई है।खास बात यह है कि आईसीयू में जो टीम जांच करने जाएगी, वह विशेषज्ञों की योग्यता, तैनाती, मरीजों के इलाज करने की कार्यशैली के साथ ही वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की जांच करेंगे।