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वाराणसी: जमीन के नाम पर हेड कांस्टेबल से 10 लाख की ठगी, दो पुलिसकर्मियों पर भी रकम लेने का आरोप

Wed, 07 Oct 2026 02:13 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 07 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

वाराणसी में जमीन के नाम पर हेड कांस्टेबल से 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिसलाइन में तैनात आरक्षी द्विविजय यादव और आरक्षी दीपक कुमार पर भी रकम लेने का आरोप लगाया गया है। 

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Varanasi Head Constable duped of ₹10 lakh in land deal fraud
फ्रॉड। - फोटो : amar ujala

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जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर हेड कांस्टेबल से 10 लाख रुपये की ठगी और रकम मांगने पर धमकी के मामले में मंगलवार को कैंट थाने में गौरव गुप्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिसलाइन में तैनात आरक्षी द्विविजय यादव और आरक्षी दीपक कुमार पर भी जमीन की कीमत के नाम पर पांच-पांच लाख रुपये अपने खातों में लेने और रजिस्ट्री कराने का भरोसा देने का आरोप है। 

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मुख्य आरोपी कस्तूरी इंफ्रा के गौरव गुप्ता के खिलाफ पहले से 12 ठगी के मामले दर्ज हैं। चंदौली में यूपी-112 में तैनात हेड कांस्टेबल ब्रिजेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि वाराणसी में तैनाती के दौरान उनकी पहचान अशोक विहार कॉलोनी, फेंस-पहड़िया निवासी गौरव गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि गौरव ने जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करने की बात कहते हुए मुर्दहा चौकी के पीछे एक प्लॉट दिखाया और उसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई। 
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28 अगस्त 2024 को मकबूल आलम रोड कार्यालय में सौदे के लिए 4.99 लाख रुपये अग्रिम दिए गए। 5-5 लाख दोनों आरक्षी को दिए गए। इसके बाद आरोपियों ने न फ्लैट दिलाया न पैसे वापस किए। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि आरोपी गौरव, पवन, आरक्षी दीपक, द्विविजय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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