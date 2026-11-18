वाराणसी: गंगा महोत्सव का भजन क्लबिंग से होगा आगाज, गंगा की लहरों के बीच थिरकेगी जेन-जी
गंगा महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को नमो घाट पर काशी भजन क्लबिंग से होगी। चार घंटे के कार्यक्रम में बैकस्टेज सिबलिंग्स बैंड पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ पेश करेगा।
विस्तार
काशी में शुक्रवार से चार दिवसीय गंगा महोत्सव का आगाज होगा। महोत्सव की पहली शाम नमो घाट पर ‘काशी भजन क्लबिंग’ के नाम रहेगी। पहली बार गंगा महोत्सव में पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ पेश किया जाएगा। चार घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं यानी जेन-जी को ध्यान में रखकर विशेष आयोजन किया गया है। इसमें देश का चर्चित म्यूजिकल बैंड ‘बैकस्टेज सिबलिंग्स’ प्रस्तुति देगा।
शिव तांडव से हनुमान चालीसा तक, बीट्स के साथ गूंजेंगे भजन
पर्यटन विभाग के मुताबिक, महोत्सव के पहले दिन की शाम की थीम ‘एक संध्या, सुरों और बीट्स के नाम’ रखी गई है। इसमें शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा और मीरा के भक्ति पदों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया जाएगा। पारंपरिक भजनों और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का यह संगम कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगा।
नमो घाट पर हाईटेक मंच और लाइटिंग की तैयारी
कार्यक्रम के लिए नमो घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। घाट के खुले परिसर में भव्य मंच, आधुनिक साउंड सिस्टम और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। गंगा की लहरों के किनारे संगीत और भक्ति का अनूठा माहौल तैयार किया जाएगा। युवाओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, बैठने और आवागमन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की पहल
डीएम सत्येंद्र कुमार ने कहा कि इस बार गंगा महोत्सव में नई पीढ़ी की रुचि को ध्यान में रखा गया है। काशी भजन क्लबिंग के माध्यम से युवाओं को आधुनिक संगीत और बीट्स के साथ पारंपरिक भजनों और सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गंगा महोत्सव काशी की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और संगीत की विविधता का उत्सव है। मां गंगा, भक्ति और संगीत काशी की पहचान रहे हैं। इसी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस बार पारंपरिक भजनों और आधुनिक संगीत का संगम कराया जा रहा है।