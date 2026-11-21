कभी भव्य मंदिर के रूप में थी पहचान

बिंदु माधव मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ मत्स्य पुराण सहित कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर बेहद भव्य था। वर्ष 1669 में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया गया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, उस समय पुजारियों ने भगवान की मूल प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए गंगा में छिपा दिया था। बाद में मराठा शासकों और सरदारों के संरक्षण में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया।



मराठी परिवार पीढ़ियों से निभा रहे परंपरा

पंचगंगा घाट के आसपास रहने वाले मराठी परिवार कई पीढ़ियों से भगवान बिंदु माधव के विशेष श्रृंगार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्तिक मास में भगवान के इस स्वरूप के दर्शन और मलाई का भोग अर्पित करने को श्रद्धालु विशेष पुण्यदायी मानते हैं। यही वजह है कि सुबह-सुबह मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है।