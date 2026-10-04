वाराणसी: सड़क किनारे युवक का शव मिला, परिजनों ने हत्या कर फेंकने का लगाया आरोप; हादसे की सूचना पर पहुंचे थे

शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, बीती देर रात लोहता पुलिस ने फोन कर सूचना दी कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जानकारी मिलने के बाद वह मोढ़ैला तिराहे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बड़े भाई सतीश कुमार का शव सड़क किनारे पड़ा देखा। उनके अनुसार, सतीश के सिर से लगातार खून बह रहा था।



मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि सतीश की हत्या करने के बाद शव को मोढ़ैला तिराहे के पास फेंका गया है। इसके बाद घटना को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



लोहता थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि रात में सूचना मिली थी कि किसी वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। हालांकि, परिजन हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर शव मिला है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।