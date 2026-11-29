एसटीएफ वाराणसी इकाई के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी सुनील दूबे ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी के नेटवर्क की जानकारी दी। उसने बताया कि वह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी तस्कर अब्दुल से फोन पर हथियारों का सौदा तय करता था। अब्दुल हथियारों की खेप लेकर मध्य प्रदेश के रीवा तक आता था। वहां से 25 हजार रुपये में देसी पिस्टल और 5 हजार रुपये में देसी तमंचा खरीदता था। इन हथियारों को पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।एसटीएफ के अनुसार 25 अगस्त को मछलीशहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसी गिरोह के तीन सदस्यों शिव प्रकाश मिश्रा, मन कामेश्वर मिश्रा और प्रियांशु शुक्ला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से 5 देसी पिस्टल और 7 तमंचे बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें सरगना सुनील दूबे वांछित चल रहा था।शिवपुर पुलिस ने रिंग रोड अंडरपास के पास से दबोचा, 22 हजार रुपये बरामददांदूपुर रिंग रोड चांदमारी स्थित एक रेस्टोरेंट के कैश काउंटर से दो लाख रुपये चोरी के मामले में पुलिस ने कमलेश कुमार निवासी परमानंदपुर और सुनील पटेल निवासी कठवतिया को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 22 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं।रेस्टोरेंट संचालक धीरज कुमार सिंह निवासी मुर्दहा, चोलापुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 26 नवंबर को अज्ञात व्यक्ति ने कैश काउंटर से करीब दो लाख रुपये चोरी कर लिए। पुलिस के अनुसार 28 नवंबर की सुबह 3:01 बजे रिंग रोड स्थित कानूनडीह अंडरपास के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने बताया कि कमलेश के खिलाफ वर्ष 2016 में शिवपुर थाने में जुआ अधिनियम के तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की।

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 9.70 लाख की ठगी, पांच पर प्राथमिकी दर्ज रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 9.70 लाख रुपये ठगने के आरोप में पुलिस ने राहुल कुमार गोंड़ की तहरीर पर अरुण चौधरी, चंदन, भारतेंदु मिश्रा, अभिषेक मिश्रा उर्फ करुण निधान मिश्रा और सुनील सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल के मुताबिक, सिगरा में रहने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपियों से हुई थी। उन्होंने दावा किया था कि रेलवे में उनके परिचित अधिकारी हैं और उनके माध्यम से कई लोगों की रेलवे व स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवा चुके हैं। उनकी बातों में आकर राहुल ने वर्ष 2021 में रेलवे में नौकरी पाने के लिए अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में कुल 9.70 लाख रुपये भेज दिए। आरोप है कि कुछ समय बाद अभिषेक मिश्रा ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए बुलावा पत्र दिया। राहुल बताए गए स्थान पर पहुंचा तो वहां भर्ती से संबंधित कोई परीक्षा या मेडिकल परीक्षण केंद्र नहीं मिला। इसके बाद अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। तब उसे ठगी का पता चला। पीड़ित के अनुसार, 20 मार्च 2025 को आशापुर फ्लाईओवर के नीचे आरोपियों से रुपये वापस करने को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

चोरों ने मकान से सात लाख के आभूषण उड़ाए

लोहता थाना क्षेत्र के लखमीपुर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। छत का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे चोरों ने सात लाख रुपये के आभूषण और 17 हजार रुपये नकदी उड़ा दिए। पुलिस ने मौके पर जांच की। मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि चोर आलमारी को तोड़कर सोने का हार, चार अंगूठी, कंगन और सिकड़ी ले गए। थानाध्यक्ष पीयूष कुमार ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है।



मकान पर कब्जे के लिए भिड़े चिकित्सक दंपती, पूर्व विधायक के साथ पहुंचा चिकित्सक

भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित ब्रिज एंक्लेव कॉलोनी के लेन नंबर 2 में एक मकान पर कब्जे को लेकर शनिवार देर शाम चिकित्सक दंपती में विवाद हो गया। सुंदरपुर स्थित निजी अस्पताल में महिला चिकित्सक सुगंधा सिंह ने पति डॉ. रवि रंजन शर्मा के खिलाफ मकान पर कब्जा और मारपीट के मामले में तहरीर दी। दंपती का मामला पहले से कोर्ट में है।



सुंदरपुर निवासी महिला चिकित्सक सुगंधा सिंह ने पुलिस को बताया कि पति रवि रंजन शर्मा अपने भाई और बिहार के एक पूर्व विधायक समेत करीब 50 लोगों के साथ कई गाड़ियों से मकान पर आए। इन लोगों ने मकान के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड सूरज कुमार दुबे की पिटाई की। इसके बाद सभी जबरन मकान के अंदर घुस गए और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए।



घटना की सूचना मिलते ही पिता डीएस सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंची तो विवाद किया। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मकान में घुसे अधिकतर लोग वहां से भाग निकले। हालांकि रवि रंजन शर्मा ने खुद को मकान के एक कमरे में बंद कर लिया। शाम 7 बजे के बाद पुलिस उन्हें कमरे से बाहर निकाला।



पति रवि रंजन शर्मा ने पुलिस को बताया कि मकान उनका है और ससुर, पत्नी ने जबरन कब्जा कर लिया है। ससुर डीएस सिंह सुंदरपुर में अपना अस्पताल चलाते हैं। भेलूपुर थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि तुरंत पुलिस को मौके पर भेजा गया। कमरे के अंदर खुद को बंद करने वाले रवि रंजन शर्मा को बाहर निकाला गया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।