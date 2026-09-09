वाराणसी: पिटाई का वीडियो वायरल करने के आरोप में हलवाई पर हमला, फायरिंग का आरोप; सीसीटीवी में नहीं दिखी वारदात

वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के बसनी ठाकुरपुर गांव में मंगलवार दोपहर हलवाई विनोद पटेल उर्फ छेदी पर मनबढ़ों ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि लक्ष्य साधकर दो राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में छेदी और उसकी भतीजी बाल-बाल बच गई। पिटाई का वीडियो वायरल करने के विवाद में घटना हुई। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में फायरिंग की बात सामने नहीं आई है।

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छेदी ने पुलिस को बताया कि जन्माष्टमी के दिन बड़ागांव डिग्री कॉलेज के पास पड़ोसी गांव के मंगेश और उसके साथियों का स्थानीय युवकों से विवाद हो गया था। इस दौरान मंगेश की पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे वायरल कर दिया गया। मंगेश खुद को अपमानित महसूस कर रहा था।मंगेश को किसी ने बताया कि यह वीडियो छेदी ने वायरल किया है। जिसके बाद मंगेश अपने साथी दल्लूपुर निवासी सभाजीत पटेल उर्फ सोनू के साथ दोपहर 1.30 बजे घर पहुंचा और गालीगलौज की। मंगेश ने पिस्टल से फायरिंग भी की। दो राउंड फायरिंग में किसी तरह वह और उसकी भतीजी बची। एक गोली उसके चैंबर में फंस गई।सभाजीत ने दरवाजे के पास बिखरे कारतूस को उठा लिया। आसपास के लोगों के जुटते ही मंगेश और साथी भागने में सफल रहे। मोबाइल पर भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि फायरिंग की पुष्टि नहीं हो सकी है। फुटेज में सामने आया कि दोनों के बीच सिर्फ नोकझोंक हो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।