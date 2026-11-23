सारनाथ थाना क्षेत्र के आशापुर रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार की शाम गलत दिशा से आई तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। कार की टक्कर लगते ही स्कूटी सवार दवा व्यवसायी प्रमोद कुमार (55) उछलकर करीब 20 फीट नीचे जा गिरे। गंभीर रूप से घायल प्रमोद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार संतोष वर्मा भी घायल हो गए। राहगीरों ने भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

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चौबेपुर के धरहरा निवासी प्रमोद कुमार दवा व्यवसायी थे। सोमवार की शाम वह शहर से स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे वह आशापुर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। इसी दौरान संदहा की ओर से तेज रफ्तार में गलत दिशा से आ रही कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रमोद स्कूटी समेत उछलकर ओवरब्रिज से करीब 20 फीट नीचे जा गिरे।