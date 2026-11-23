वाराणसी: ओवरब्रिज पर कार ने स्कूटी और बाइक को मारी टक्कर, 20 फीट नीचे गिरा व्यवसायी, मौत; बाइक सवार घायल
आशापुर रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार शाम गलत दिशा से आई तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दवा व्यवसायी प्रमोद कुमार उछलकर 20 फीट नीचे जा गिरे। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बाइक सवार घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया।
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सारनाथ थाना क्षेत्र के आशापुर रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार की शाम गलत दिशा से आई तेज रफ्तार कार ने ऐसा कहर बरपाया कि एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। कार की टक्कर लगते ही स्कूटी सवार दवा व्यवसायी प्रमोद कुमार (55) उछलकर करीब 20 फीट नीचे जा गिरे। गंभीर रूप से घायल प्रमोद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार संतोष वर्मा भी घायल हो गए। राहगीरों ने भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
चौबेपुर के धरहरा निवासी प्रमोद कुमार दवा व्यवसायी थे। सोमवार की शाम वह शहर से स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे वह आशापुर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। इसी दौरान संदहा की ओर से तेज रफ्तार में गलत दिशा से आ रही कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रमोद स्कूटी समेत उछलकर ओवरब्रिज से करीब 20 फीट नीचे जा गिरे।
परिजनों में मातम
हादसे के बाद भी कार चालक नहीं रुका। भागने की कोशिश में उसने रोहनिया के उदयासनपुर निवासी संतोष वर्मा की बाइक में भी टक्कर मार दी। एक के बाद एक दो वाहनों को टक्कर मारने के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
उधर, ओवरब्रिज के नीचे गिरे प्रमोद को स्थानीय लोगों ने तत्काल पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल संतोष वर्मा को पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें हल्की चोटें आई हैं।
सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि हादसे के आरोपी कार चालक की पहचान सारनाथ के मवइया निवासी डब्लू यादव के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्घटना में शामिल कार को सीज कर दिया गया है। प्रमोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।