वाराणसी: सोते समय सांड ने वृद्ध को पटका फिर दीवार में दबाया, घर में 10 मिनट तक अफरातफरी; आक्रोश

रोहनिया थाना क्षेत्र के बैरवन स्थित पाल बस्ती में शनिवार की रात छुट्टा सांड के हमले में 65 वर्षीय वृद्ध शारदा पाल की मौत हो गई। वह अपने घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान सांड ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह घर के अंदर भागे, लेकिन सांड ने पीछा नहीं छोड़ा और गलियारे में उन्हें दीवार से दबा दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों में भी आक्रोश है।

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परिजनों के अनुसार, शारदा पाल रात में अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे छुट्टा सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सांड के हमले से बचने के लिए शारदा उठकर घर के अंदर भागे। हालांकि, सांड उनका पीछा करते हुए घर के गलियारे में घुस गया। वहां उसने शारदा को दीवार में दबा दिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए सांड को मारपीट कर भगाया, लेकिन तब तक शारदा की मौत हो चुकी थी।