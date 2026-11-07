वाराणसी: बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान का ध्वस्तीकरण परिवार करा रहा, वीडीए ने स्पष्ट की स्थिति

पुनर्निर्माण के बाद बनेगा म्यूजियम

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात परिवार की ओर से म्यूजियम स्थापित कराने की जानकारी है। परिवार ने पुराने मकान के पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का म्यूजियम बनवाने की बात कही है। इससे आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन, संगीत और शहनाई के योगदान से परिचित कराने का अवसर मिल सकता है।



वीडीए और जिला प्रशासन की भूमिका नहीं

वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि मकान का ध्वस्तीकरण परिवार के सदस्य स्वयं करा रहे हैं। इस कार्रवाई में न तो वाराणसी विकास प्राधिकरण की कोई भूमिका है और न ही जिला प्रशासन की कोई सहभागिता या सरोकार है।