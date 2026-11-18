सात स्थानों पर दिखेगी काशी की विरासत

बनारस बिनाले के आयोजन बीएचयू के भारत कला भवन, अहिवासी गैलरी और स्वतंत्रता भवन के अलावा ज्ञान प्रवाह, नागरी प्रचारिणी सभा, नमो घाट और राजघाट स्थित पेशवा हवेली में होंगे। पेशवा हवेली में इंटैक लैब और कल्चरल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा मिर्जापुर के ओबीटी बंगले में इंडिगो हाउस कार्यक्रम आयोजित होगा।



शिल्प, रेशम से लेकर बनारसी किस्सों तक की झलक

बिनाले में काशी की मूर्त और अमूर्त विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। मूर्त विरासत में शिल्प, वस्त्र, रेशम, मंदिर, शास्त्र, खानपान, व्यंजन, साहित्य और पेंटिंग शामिल होंगे। वहीं अमूर्त विरासत में सुर, ताल, लय, राग के साथ काशी की मस्ती, मजाक और बनारसी किस्सों को भी प्रस्तुत किया जाएगा।



5000 बुनकरों के स्वास्थ्य की होगी पहल

बनारस बिनाले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूर्वांचल के कारीगरों और बुनकरों के लिए भी स्थायी पहल की जाएगी। बीएचयू में बिनाले के नोडल अधिकारी डॉ. राणा प्रवीन ने बताया कि रामनगर, लोहता और बड़ी बाजार के करीब 5000 बुनकरों के स्वास्थ्य के लिए वाराणसी हेल्दी वीवर्स इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है।



इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और आजमगढ़ के शिल्पकारों के लिए सीआईआई आर्टिसन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बीएचयू में करियर सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य पूर्वांचल के कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।