शिक्षा का आधार हैं शिक्षक

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाबोधि विद्या परिषद के अध्यक्ष प्रो. राममोहन पाठक ने कहा कि शिक्षा की मूल शक्ति अध्यापक होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र समर्पण, त्याग और बलिदान का है। भगवान बुद्ध ने भी इसे स्वीकार किया था। उनके उपदेशों को अपनाकर मानवता का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।



उन्होंने कहा कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में विवेक जागृत करने पर जोर दिया था। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर व्याप्त अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। शिक्षा का मूलमंत्र बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्री ने विद्यालय में आयुष केंद्र खोलने का आश्वासन दिया है, जहां विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।



उत्कृष्ट विद्यार्थियों को किया सम्मानित

जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को समय का सही इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।



स्वागत भिक्षु आर. सुमितानंद थेरो ने किया। संचालन प्रवीण श्रीवास्तव और धन्यवाद ज्ञापन संदीप कुमार ने किया। इस मौके पर डॉ. केपी ठाकुर फाउंडेशन की ओर से उत्कृष्ट छात्र प्रिंस और स्व. डॉ. किरण बाला अस्थाना फाउंडेशन की ओर से स्कूल शिक्षा व गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट छात्रा शहनाज को सम्मानित किया गया। महासचिव भिक्षु पी. शिबली थेरो, प्रो. विमलेंद्र कुमार, अभय जैन समेत अन्य लोगों ने भी विचार रखे।