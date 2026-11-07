आयुर्वेद को घर-घर पहुंचाने की प्रतिबद्धता

दर्शन-पूजन के बाद मंत्री ने कहा कि काशी मां अन्नपूर्णा की नगरी है। यहां मां के आशीर्वाद से कोई भूखा नहीं सोता। भगवान धनवंतरी की कृपा से प्रदेश निरोगी और स्वस्थ बने, यही उनकी कामना है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के माध्यम से आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।



महंत ने भेंट किया मां का खजाना

इस दौरान मंदिर के महंत ने मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र को मां अन्नपूर्णा का खजाना, प्रसाद और अंगवस्त्र भेंट कर आशीर्वाद दिया।