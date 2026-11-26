संयुक्त राज्य अमेरिका से आए सी2ए के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को मिर्जामुराद स्थित काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) कैंपस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया और संस्थान के पांच इंटर्न्स को प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

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छात्रों को मेहनत और आत्मविश्वास का दिया संदेश

प्रतिनिधिमंडल में शामिल एड्रिएन रीड और शैनन मैकमैनिगल ने संस्थान के प्रबंधन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों के उत्साह, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल की सराहना की। साथ ही विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।