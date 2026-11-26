वाराणसी: केआईटी के छात्रों से मिले अमेरिकी प्रतिनिधि, मेहनत और आत्मविश्वास का दिया संदेश
संयुक्त राज्य अमेरिका से आए सी2ए के प्रतिनिधियों ने मिर्जामुराद स्थित काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) का दौरा किया। इस दौरान छात्रों से संवाद किया और पांच इंटर्न्स को प्रोत्साहन राशि प्रदान की।
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संयुक्त राज्य अमेरिका से आए सी2ए के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को मिर्जामुराद स्थित काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) कैंपस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया और संस्थान के पांच इंटर्न्स को प्रोत्साहन राशि प्रदान की।
छात्रों को मेहनत और आत्मविश्वास का दिया संदेश
प्रतिनिधिमंडल में शामिल एड्रिएन रीड और शैनन मैकमैनिगल ने संस्थान के प्रबंधन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों के उत्साह, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल की सराहना की। साथ ही विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
प्रबंधन से भी की मुलाकात
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. संदीप मलिक, फार्मेसी निदेशक डॉ. आशुतोष मिश्रा, उपनिदेशक डॉ. ए.के. यादव, डीन एकेडेमिक्स डॉ. डी.एम. श्रीवास्तव, डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रवि श्रीवास्तव सहित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे।
प्रतिनिधियों ने संस्थान के उपाध्यक्ष विपुल जैन और प्रबंधन सदस्य वत्सल जैन से भी औपचारिक बातचीत की। उन्होंने संस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।