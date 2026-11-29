चयनित करीब 300 कलाकृतियां नमो घाट पर बांस से तैयार विशेष कलात्मक संरचना में प्रदर्शित की जा रही हैं। यह प्रदर्शनी एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच के साथ आयोजित की गई है। इसके अलावा करीब 100 कलाकृतियां बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित स्टूडेंट एवं फैकल्टी बिएनाले का हिस्सा हैं। इस पहल में उत्कृष्ट रचनात्मक योगदान देने वाले करीब 30 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रत्येक कलाकृति का कॉपीराइट उसके मूल कलाकार के पास ही रहेगा।



31 दिसंबर तक चलेगा बनारस बिएनाले

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित पहला बनारस बिएनाले 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। ‘काशी/लाइट: सिटी ऐज सेंसरियम’ थीम पर आधारित इस आयोजन में संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार भागीदार हैं। इसमें दृश्य कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक सांस्कृतिक विधाओं और समकालीन रचनात्मक अभिव्यक्तियों को विभिन्न प्रदर्शनियों और सार्वजनिक आयोजनों के जरिए एक मंच पर लाया गया है।