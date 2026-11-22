रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक

डीसीपी ने डीजे संचालकों से समय और ध्वनि की सीमा का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने से लोगों को परेशानी होती है। इसलिए समयबद्ध तरीके से कम आवाज में डीजे बजाया जाए। बैंड संचालकों को भी निर्देश दिया कि बारात के दौरान सड़क के एक किनारे चलें, ताकि दूसरी ओर से यातायात गुजर सके और जाम न लगे।



पुलिस को दें तत्काल सूचना

बैठक में संचालकों ने अपनी समस्याएं भी रखीं। उन्होंने बताया कि कई बार रात 10 बजे के बाद बारात पक्ष या घराती पक्ष डीजे बजाने का दबाव बनाते हैं और पुलिस के आने पर देख लेने की बात कहते हैं। इस पर डीसीपी ने कहा कि ऐसी स्थिति में तत्काल चौकी प्रभारी को सूचना दें और अपनी समस्या बताएं।



स्टेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

शादी समारोह में चोरी और लूट जैसी घटनाओं से बचाव के लिए डीसीपी ने लॉन और बैंक्विट हॉल संचालकों को स्टेज पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने गाजियाबाद में हुई एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि जयमाल के समय नेग से भरा झोला लेकर एक अनजान व्यक्ति फरार हो गया था। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समारोह स्थल पर निगरानी जरूरी है।



बैठक में रोहनिया सर्किल के एसीपी अवधेश विश्वकर्मा, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और लॉन, बैंक्विट हॉल, डीजे व बैंड संचालक मौजूद रहे।