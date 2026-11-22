पांच हजार दीपों से रोशन हुआ परिसर

शाम को मृगदाव स्थित बोधि वृक्ष के पास कठिन चीवर दान पूजा आयोजित की गई। वहीं, मूलगंध कुटी विहार और श्रीलंकाई मंदिर परिसर में पांच हजार दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा।



जापानी परंपरा के साथ निकली शोभायात्रा

जापानी मंदिर के केयरटेकर कांजन के नेतृत्व में जापानी परंपरा के अनुरूप नृत्य करते हुए शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा जापानी बौद्ध मंदिर से शुरू होकर मूलगंध कुटी बौद्ध विहार परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान भिक्षु सुमिता नंद थेरो सहित अन्य लोग मौजूद रहे।



तीन दिनों तक कर सकेंगे अस्थि दर्शन

आयोजन के तहत श्रद्धालु तीन दिनों तक भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन कर सकेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह छह बजे से 11 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी। वार्षिकोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े आयोजन में देश-विदेश के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।