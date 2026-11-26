आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 92 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 91 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ, जबकि एक मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया। समारोह में नवदंपतियों को प्रमाणपत्र के साथ गृहस्थी का सामान भी दिया गया।

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राज्यमंत्री ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद

हिंदू जोड़ों का विवाह ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। वर-वधुओं ने एक-दूसरे को जयमाल पहनाई और सिंदूरदान की रस्म पूरी की। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल, जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, ब्लॉक प्रमुख नगीना पटेल और खंड विकास अधिकारी अनामिका सिंह ने नवदंपतियों को प्रमाणपत्र और गृहस्थी का सामान वितरित किया।