वाराणसी: आराजी लाइन में 92 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, एक मुस्लिम जोड़े का हुआ निकाह
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित समारोह में 92 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें एक मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया। राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा समेत जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों को प्रमाणपत्र और गृहस्थी का सामान दिया।
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आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 92 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 91 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ, जबकि एक मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया। समारोह में नवदंपतियों को प्रमाणपत्र के साथ गृहस्थी का सामान भी दिया गया।
राज्यमंत्री ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद
हिंदू जोड़ों का विवाह ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। वर-वधुओं ने एक-दूसरे को जयमाल पहनाई और सिंदूरदान की रस्म पूरी की। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल, जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, ब्लॉक प्रमुख नगीना पटेल और खंड विकास अधिकारी अनामिका सिंह ने नवदंपतियों को प्रमाणपत्र और गृहस्थी का सामान वितरित किया।
कन्या के खाते में भेजे जाएंगे 64 हजार रुपये
राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात है। एडीओ समाज कल्याण प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रत्येक कन्या के खाते में 15 दिन बाद सरकार की ओर से 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर एडीओ पंचायत सतीश मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश पटेल, शिवपूजन सिंह, संजीव सिंह, संजय यादव, शेरई सिंह, संतोष यादव, शिवशंकर सिंह, विजय गुप्ता, संजीव कुमार कश्यप, श्यामलाल चौहान, मनोज वर्मा, धर्मेंद्र यादव, राम सिंह वर्मा और फुल्ली सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।