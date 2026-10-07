वाराणसी: स्वास्थ्य शिविर में 80 महिलाओं की जांच, स्किन समस्या, धूप से बचने की सलाह मिली; दिए गए टिप्स

डॉ. नेहा शाह ने महिलाओं की त्वचा संबंधी समस्याओं की जांच की। उन्होंने तेज धूप से त्वचा को बचाने की सलाह देते हुए कहा कि आवश्यकतानुसार धूप से बचाव वाली क्रीम लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने त्वचा संबंधी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही। दोनों चिकित्सकों ने महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी सावधानियों और खानपान से जुड़े टिप्स भी दिए।



शिविर का शुभारंभ श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, रंजना अग्रवाल, श्री अग्रसेन जयंती समारोह के मुख्य संयोजक प्रद्युम्न अग्रवाल और अग्रसेन हेल्पलाइन की चीफ कोऑर्डिनेटर शशिबाला शाह ने महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर किया।



आयोजकों ने बताया कि शिविर सप्ताह भर चलेगा और इसमें लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। बुधवार को महिलाओं की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। शिविर में रजनी अग्रवाल, श्याम कृष्ण अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, भूपेंद्र अग्रवाल, धवल प्रकाश अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।