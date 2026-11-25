वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच बुधवार को हरहुआ विकासखंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 67 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें 66 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से कराया गया, जबकि एक बौद्ध जोड़े का विवाह उसकी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। समारोह में जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।

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जनप्रतिनिधियों ने बढ़ाया नवदंपतियों का उत्साह

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे शामिल नहीं हो सके। अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय 'बब्बू' ने समारोह में पहुंचकर नवदंपतियों का उत्साह बढ़ाया। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद अतिथियों ने जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं।