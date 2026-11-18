काशी में 27.70 लाख मतदाता: कैंट में सबसे ज्यादा तो दक्षिणी में सबसे कम वोटर, महिलाओं की संख्या 2.39 लाख कम
वाराणसी में कुल मतदाताओं की संख्या 27.70 लाख है। आठ विधानसभाओं में कैंट में सबसे ज्यादा तो दक्षिणी में सबसे कम मतदाता हैं। वहीं पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या कम है।
विस्तार
वाराणसी जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में 27,70,269 मतदाता हैं। मतदाता सूची के आंकड़ों के मुताबिक इनमें 1504616 पुरुष और 1265541 महिला मतदाता हैं। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या 2.39 लाख कम है।
विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या देखें तो वाराणसी कैंट 3.88 लाख मतदाताओं के साथ पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी दक्षिणी में सबसे कम 2.72 लाख मतदाता हैं। जिले में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 20625 युवा मतदाता और 26420 दिव्यांग मतदाता हैं।
विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से वाराणसी कैंट सबसे आगे है। यहां 388228 मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर वाराणसी उत्तरी है, जहां 372472 मतदाता दर्ज हैं। वहीं, वाराणसी दक्षिणी में सबसे कम 272305 मतदाता हैं। सेवापुरी में 318992 मतदाता हैं। पिंडरा में 335469, अजगरा में 346527, शिवपुर में 364565 और रोहनिया में 371711 मतदाता हैं। वाराणसी दक्षिणी में मतदाताओं की संख्या 2,72,305 है। इस तरह जिले की सबसे अधिक और सबसे कम मतदाता संख्या वाली विधानसभा सीटों के बीच 1,15,923 मतदाताओं का अंतर है।
कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी करीब 54.31 प्रतिशत और महिलाओं की 45.69 प्रतिशत है। जिले का जेंडर रेशियो 841 है। इसका मतलब है कि प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर करीब 841 महिला मतदाता हैं। यह अंतर चुनावी भागीदारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
20 हजार से अधिक युवा मतदाता
मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 20625 मतदाता दर्ज किए गए हैं। ये युवा मतदाता आगामी चुनावों में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। इसके अलावा जिले में 26420 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। इन मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी। जिले में कुल 3220 मतदेय स्थल हैं।
मतदाता सूची के इन आंकड़ों से वाराणसी के आठों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, महिला-पुरुष अनुपात और युवा मतदाताओं की स्थिति की तस्वीर सामने आती है। हालांकि, यह आलेख्य रूप में प्रकाशित सूची के आंकड़े हैं। अंतिम मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद बदलाव संभव है।
आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की स्थिति
|विधानसभा क्षेत्र
|पुरुष
|महिला
|अन्य
|कुल मतदाता
|पिंडरा
|183748
|151711
|10
|335469
|अजगरा
|187765
|158759
|3
|346527
|शिवपुर
|198332
|166232
|1
|364565
|रोहनिया
|204521
|167170
|20
|371711
|उत्तरी
|200297
|172145
|30
|372472
|दक्षिणी
|147217
|125072
|16
|272305
|कैंट
|206705
|181503
|20
|388228
|सेवापुरी
|176031
|142949
|12
|318992
|कुल
|1504616
|1265541
|112
|2770269
एक नजर में
- 18-19 आयु वर्ग के मतदाता - 20,625
- जेंडर रेशियो - 841
- दिव्यांग मतदाता - 26,420
- कुल मतदेय स्थल - 3,220