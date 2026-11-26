मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिंडरा और बड़ागांव विकासखंड परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. अवधेश सिंह की मौजूदगी में कुल 126 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें पिंडरा ब्लॉक के 56 और बड़ागांव के 70 जोड़े शामिल रहे। तीन मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया।

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धार्मिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ विवाह

समारोह में नवदंपतियों ने वैदिक रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह कर नए जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी पहल है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।