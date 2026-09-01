Varanasi News: रील बनाने पर डांट से नाराज युवती ट्रैक पर लेटी, पुलिस ने बचाया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
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सारनाथ। आशापुर में बंद रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार देर रात युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। वह पारिवारिक कलह और इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर मिली डांट से तनाव में थी। चौकी इंचार्ज दीक्षा पांडेय ने ट्रैक पर लेटी युवती को समझा-बुझाकर हटाया। थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि युवती की पहचान पिंकी (18) के रूप में हुई, जो बिहार, पटना के बिहटा की निवासी है। पिंकी आशापुर में किराए पर रहकर पढ़ाई और हवेलिया चौराहे पर एक होटल में काम करती है। चौकी इंचार्ज ने पिंकी की काउंसिलिंग की और उसे शांत कराया। युवती ने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का वादा किया। युवती ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर परिवार ने उसे डांटा था। रोकटोक से नाराज होकर वह आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थी। संवाद
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