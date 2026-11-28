यूपी: स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश में नंबर वन बना वाराणसी; आराजीलाइन, बड़ागांव और चोलापुर का उत्कृष्ट प्रदर्शन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अक्टूबर 2026 की हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। 0.77 कंपोजिट स्कोर के साथ जिला 75 जनपदों में अव्वल रहा। आराजीलाइन, बड़ागांव और चोलापुर ब्लॉक ने भी क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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स्वास्थ्य सेवाओं की रैंकिंग में वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड की अक्टूबर 2026 की प्रगति के आधार पर जारी रिपोर्ट में जिले को 0.77 कंपोजिट स्कोर मिला है। इसके साथ ही वाराणसी प्रदेश के 75 जनपदों में पहले स्थान पर रहा। सी-सेक्शन प्रसव प्रबंधन और टीबी केस नोटिफिकेशन में भी जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
तीन ब्लॉकों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न सेवाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीबी उन्मूलन और टीकाकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर की रैंकिंग में आराजीलाइन पहले, बड़ागांव दूसरे और चोलापुर तीसरे स्थान पर रहा। चोलापुर ने सितंबर की आठवीं रैंक से सुधार करते हुए अक्टूबर में तीसरा स्थान हासिल किया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जारी रखने पर जोर
सीएमओ ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में विभाग आगे भी स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए काम करता रहेगा। आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।