यूपी कॉलेज: 500 रुपये में 5 दिन की एआई क्लास, पीजी-पीएचडी छात्रों के साथ ही प्रोफेसर भी ले सकेंगे जानकारी
यूपी कॉलेज में पीजी और पीएचडी छात्रों के साथ प्रोफेसरों के लिए पांच दिवसीय एआई क्लास आयोजित की जाएगी। 14 से 18 अक्तूबर तक चलने वाली इस कक्षा के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी और उसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक छात्र और शिक्षक इसमें शामिल हो सकेंगे।
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यूपी कॉलेज में 500 रुपये का भुगतान कर पीजी और पीएचडी छात्रों के साथ ही प्रोफेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की स्पेशल ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे। इसमें छात्रों और शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि पढ़ाई और शोध में एआई का सही उपयोग कैसे किया जाता है।
ये स्पेशल क्लास में 14 से 18 अक्तूबर तक चलेगी। सफल प्रतिभागियों को उपस्थिति और मूल्यांकन परीक्षण के आधार पर प्रमाणपत्र भी दे दिया जाएगा। 12 अक्तूबर तक छात्रों और शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन होगा। इस स्पेशल क्लास में एआई की मदद से लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप की पहचान, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन की जानकारी मिलेगी। साथ ही जनरेटिव एआई से शैक्षणिक लेखन, प्लेगरिज्म (साहित्यिक चोरी) की रोकथाम और शोध में एआई के जिम्मेदार उपयोग के रास्ते भी बताए जाएंगे।
18 अक्तूबर को अंतिम दिन प्रतिभागियों को एआई का उपयोग कर शोध प्रस्ताव तैयार करने का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। एफडीपी यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस कार्यक्रम का नाम है। पहले दिन रिसर्च में एआई और डिस्कवरिंग रिसर्च गैप्स में एआई, दूसरे दिन साहित्य सर्वे और सिंथेसिस में एआई और डिजाइन में एआई को सिखाया जाएगा। तीसरे दिन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और डेटा कलेक्शन में एआई और एआई असिस्टेड स्रोत और आंकड़ों के अध्यय, उनके इंटर प्रिटेशन और दृश्य में एआई के बारे में बताया जाएगा।
चौथे दिन एकेडमिक लेखन और आंकड़ों के रिफ्रेंसिंग रिसर्च इंटेग्रिटी और अंतिम दिन नकल रोकने के तरीके और कंप्यूटर पर टूल्स का खुद इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा। इसे कॉलेज के एआईयू-अकादमिक एवं प्रशासनिक विकास केंद्र (एएडीसी) की ओर से कराया जा रहा है।