यूपी कॉलेज: 500 रुपये में 5 दिन की एआई क्लास, पीजी-पीएचडी छात्रों के साथ ही प्रोफेसर भी ले सकेंगे जानकारी

18 अक्तूबर को अंतिम दिन प्रतिभागियों को एआई का उपयोग कर शोध प्रस्ताव तैयार करने का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। एफडीपी यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस कार्यक्रम का नाम है। पहले दिन रिसर्च में एआई और डिस्कवरिंग रिसर्च गैप्स में एआई, दूसरे दिन साहित्य सर्वे और सिंथेसिस में एआई और डिजाइन में एआई को सिखाया जाएगा। तीसरे दिन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स और डेटा कलेक्शन में एआई और एआई असिस्टेड स्रोत और आंकड़ों के अध्यय, उनके इंटर प्रिटेशन और दृश्य में एआई के बारे में बताया जाएगा।



चौथे दिन एकेडमिक लेखन और आंकड़ों के रिफ्रेंसिंग रिसर्च इंटेग्रिटी और अंतिम दिन नकल रोकने के तरीके और कंप्यूटर पर टूल्स का खुद इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा। इसे कॉलेज के एआईयू-अकादमिक एवं प्रशासनिक विकास केंद्र (एएडीसी) की ओर से कराया जा रहा है।