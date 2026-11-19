Varanasi News: गंगा में आज छोड़ी जाएंगी दो लाख मछलियां
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:57 AM IST
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वाराणसी। गंगा नदी में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को एक लाख चिताला और एक लाख भारतीय मेजर कार्प मछलियां छोड़ी जाएंगी। यह पहल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए की गई है। मत्स्य विभाग के अनुसार, कार्यक्रम का उद्देश्य नदी में मछलियों की संख्या बढ़ाना है। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम संत रविदास घाट पर होगा। मेयर अशोक तिवारी और जिला अध्यक्ष पूनम मौर्या इसमें शामिल होंगी। मत्स्य विभाग के उपनिदेशक सुरेश कुमार ने बताया कि मछलियों से लोगों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार मिलता है। सरकार मछुआरों और मत्स्य पालकों की आजीविका का भी ध्यान रख रही है। उपनिदेशक सुरेश कुमार ने बताया कि रिवर रैंचिंग प्रक्रिया गंगा के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। मछलियां नदी के प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ब्यूरो
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