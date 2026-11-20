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काशी विद्यापीठ के आठ खिलाड़ियों ने सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में हुई अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में दो रजत और दो कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में विद्यापीठ के तीन खिलाड़ियों ने चार पदक जीते। विद्यापीठ क्रीड़ा परिषद की सचिव डॉ. ऊर्जस्विता सिंह ने बताया कि विद्यापीठ की टीम 16 नवंबर को प्रतियोगिता में खेलने के लिए सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ पहुंची थी। 100 किलोग्राम से कम भार वर्ग में ओम यति ने दो कांस्य पदक हासिल किए। 75 किलोग्राम से कम भारवर्ग में रुद्र चतुर्वेदी ने एक रजत पदक जीता। वहीं, 70 किलोग्राम से कम भारवर्ग में सत्य प्रकाश सिंह ने भी एक रजत पदक अपने नाम किया। टीम के कोच और मैनेजर डॉ दिनेश कुमार सिंह रहे जबकि प्रभारी डॉ अमरेंद्र कुमार सिंह रहे।