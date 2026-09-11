आज बैंक बंद: 3000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन; किया एलान

हड़ताल की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन कार्य दिवस लागू करना शामिल है। बैंक कर्मचारी लंबे समय से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों-अधिकारियों को इससे संबंधित उचित लाभ दिलाने की मांग भी की जा रही है।



पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के स्थायी समाधान की मांग भी हड़ताल के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। यूनियन नेताओं का कहना है कि पेंशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सके।



एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन के उप महासचिव मनोज सिंह ने बताया कि यूनियन पदाधिकारियों ने सभी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से एकजुट होकर हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को मजबूती से उठाने के लिए देशभर में बैंक कर्मी एकजुट होकर हड़ताल में भाग लेंगे। वाराणसी में भी संगठन की ओर से कर्मचारियों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई है।