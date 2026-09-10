बेटी से दुष्कर्म केस में मां गिरफ्तार: पिता भी जा चुका है जेल, दी थी जान से मारने की धमकी; जानें पूरा मामला
मिर्जामुराद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, विवेचना में पीड़िता के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर महिला की भूमिका सामने आई थी। पति को पुलिस तीन सितंबर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है।
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मिर्जामुराद पुलिस ने गुरुवार को पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मुकदमे की विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर घटना में महिला की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे मामले में वांछित किया था। गुरुवार को वह मुकदमे की जानकारी लेने मिर्जामुराद थाने पहुंची थी, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा के अनुसार, पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने और बाद में उसे बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी पति को तीन सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पीड़िता की मां की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद उसे मामले में वांछित किया गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी।
गुरुवार को महिला मुकदमे से संबंधित जानकारी लेने के लिए मिर्जामुराद थाने पहुंची। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की पहचान से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है।