बेटी से दुष्कर्म केस में मां गिरफ्तार: पिता भी जा चुका है जेल, दी थी जान से मारने की धमकी; जानें पूरा मामला

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मिर्जामुराद पुलिस ने गुरुवार को पीड़िता की मां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मुकदमे की विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर घटना में महिला की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे मामले में वांछित किया था। गुरुवार को वह मुकदमे की जानकारी लेने मिर्जामुराद थाने पहुंची थी, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा के अनुसार, पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने और बाद में उसे बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी पति को तीन सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।