बीएचयू में पक्षी-वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू: सांप, चिड़िया जैसे सभी जानवरों का मैप पर मिलेगा पता; गूगल डॉक जारी

बीएचयू और आईआईटी बीएचयू को जैव विविधता परिसर का दर्जा दिलाने के लिए पक्षी और वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू किया गया। सांप, चिड़िया समेत परिसर में दिखाई देने वाले उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीवों का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इनका पता गूगल मैप पर भी मिलेगा।

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इनके वैज्ञानिक नाम से लेकर आवास की जानकारियां मिलेंगी। अगले एक साल यानी 30 सितंबर 2027 तक सर्वे कर आंकड़े जुटाए जाएंगे। बीएचयू परिसर में मौजूद पक्षियों और वन्यजीवों की विविधता के साथ उनके वितरण का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय की हॉर्टिकल्चर यूनिट की ओर से ये सर्वे किया जाएगा। पूरे 1300 एकड़ परिसर में दिखाई देने वाले वन्यजीवों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी जानकारियां सहेजी जाएंगी।सर्वे में बीएचयू के विद्यार्थी, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, परिसर में रहने वाले लोगों के साथ ही विश्वविद्यालय समुदाय के कई सदस्य भाग ले सकते हैं। चयन होने पर फोटोग्राफर का नाम ‘बीएचयू बायोडायवर्सिटी बुक’ में शामिल किया जाएगा। इसके लिए हॉर्टिकल्चर यूनिट की ओर से गूगल फॉर्म जारी किया गया है। जीवों की तस्वीरें यहां अपलोड की जा सकती हैं।