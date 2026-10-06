वाराणसी में किशोरी ने की खुदकुशी: प्रेमी के छूटते ही किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम, पढ़ें- क्या है पूरा मामला

प्रेम प्रसंग और पुलिस कार्रवाई

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, कुछ माह पूर्व किशोरी का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घर से चले गए थे। उस वक्त किशोरी के पिता संजय राजभर की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीते 27 अगस्त को आरोपी नाबालिग प्रेमी को बाल सुधार गृह भेजा था।



जांच और उठे सवाल

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी प्रेमी दो दिन पूर्व ही जेल से छूटकर गांव वापस आया था। उसके आने के ठीक दो दिन बाद किशोरी द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतका दो भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और उसके पिता किसान हैं। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।