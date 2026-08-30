Varanasi News: नेपाल त्रासदी में लापता भारतीयों की सकुशलता के लिए किया सुंदरकांड

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समिति के सचिव सपा नेता वरुण सिंह ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। संकट की इस घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। अनुष्ठान मंदिर के पुजारी अभिनव चतुर्वेदी, विद्याशंकर तिवारी एवं संजय पांडेय के सान्निध्य में वैदिक रीति-रिवाजों से पूरा हुआ। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अशोक पटेल, उपाध्यक्ष हरिशंकर मिश्र, संरक्षक राजीव सिंह पटेल, उमाकांत उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

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वाराणसी। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा में लापता हुए 320 भारतीय नागरिकों की सकुशलता और दीर्घायु की कामना के लिए क्षेत्रीय नागरिक सेवक समिति की ओर से शनिवार को नरिया स्थित श्री दुख हरण हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ हुआ। भक्तों के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया।