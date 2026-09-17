Varanasi News: सनबीम लहरतारा ने लगातार दूसरे साल जीती बैडमिंटन चैंपियनशिप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:06 AM IST
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सनबीम स्कूल लहरतारा ने सीबीएसई बैडमिंटन क्लस्टर फाइव चैंपियनशिप की अंडर 19 बालिका वर्ग का खिताब लगातार दूसरे साल अपने नाम किया। यह उपलब्धि बलिया के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में हुई प्रतियोगिता में मिली। विद्यालय ने ओवरऑल चैंपियन बनकर अपने खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।
सनबीम लहरतारा की स्नोई गोस्वामी और समृद्धि बनर्जी ने टीम कोच रमन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अंडर 19 बालिका वर्ग में यह चैंपियनशिप जीती। सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक ने इस जीत को छात्रों की प्रतिभा का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के परिश्रम और लगन का परिणाम है। उपाध्यक्ष भारती मधोक ने विद्यार्थियों के अनुशासन और समर्पण की सराहना की। उन्होंने इसे खेल को प्राथमिकता देने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बताया। निदेशिका अमृता बर्मन ने कहा कि यह जीत बालिकाओं में खेल के प्रति बढ़ती लगन का उदाहरण है। यह केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और निरंतरता का उत्सव है। मानद निदेशक हर्ष मधोक ने टीम के ऊर्जावान प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने इसे विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास का परिचायक बताया।
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सनबीम लहरतारा की स्नोई गोस्वामी और समृद्धि बनर्जी ने टीम कोच रमन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अंडर 19 बालिका वर्ग में यह चैंपियनशिप जीती। सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक ने इस जीत को छात्रों की प्रतिभा का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के परिश्रम और लगन का परिणाम है। उपाध्यक्ष भारती मधोक ने विद्यार्थियों के अनुशासन और समर्पण की सराहना की। उन्होंने इसे खेल को प्राथमिकता देने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा बताया। निदेशिका अमृता बर्मन ने कहा कि यह जीत बालिकाओं में खेल के प्रति बढ़ती लगन का उदाहरण है। यह केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और निरंतरता का उत्सव है। मानद निदेशक हर्ष मधोक ने टीम के ऊर्जावान प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने इसे विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास का परिचायक बताया।
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