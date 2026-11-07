अध्ययन: ब्लेंडेड लर्निंग पहली पसंद, डिजिटल नोट्स को आखिरी वरीयता; मोबाइल से पढ़ाई करना दूसरी प्राथमिकता

इसके बाद यूजी वालों ने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को चौथी और एसिंक्रोनस लर्निंग को पांचवीं प्राथमिकता दी। एसिंक्रोनस का अर्थ है कि अपनी सुविधानुसार किसी भी समय रिकॉर्डेड लेक्चर और डिजिटल अध्ययन सामग्री से पढ़ाई की जाए। पीजी के छात्रों ने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को तीसरी, मोबाइल लर्निंग को चौथी और एसिंक्रोनस लर्निंग को पांचवीं वरीयता दी है।



बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान में अध्ययन में खुलासा हुआ है। बताया गया है कि पढ़ाई के पांच विकल्पों पर छात्रों ने अपनी वरीयता सेट की। अध्ययन से पता चलता है कि विद्यार्थी ई-लर्निंग की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान से सुमन रॉय, सैकत माजी, श्रुति मिश्रा और अभिषेक कुमार की ओर से किया गया रिसर्च इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रकाशित हो चुका है।



शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 132 स्नातक और परास्नातक छात्रों पर पांच मानकों पर सर्वे किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने ई-लर्निंग के पांच प्लेटफॉर्म को वरीयता दी। छात्रों की उपलब्धता और पहुंच, लागत, संवाद-सहभागिता, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर अध्ययन किया गया।