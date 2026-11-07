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चंदौली: सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, मामा-भांजे की मौत; निजी अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर हुए थे

Sat, 07 Nov 2026 11:09 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 07 Nov 2026 11:09 AM IST
सार

मुगलसराय थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से स्कूटी टकराने पर मामा-भांजे की मौत हो गई। हादसा जलीलपुर गांव के घंटावीर बाबा मंदिर के पास हुआ। मृतकों की पहचान दुल्हीपुर निवासी उस्मान और रायबरेली निवासी जुबैर के रूप में हुई। ट्रामा सेंटर में दोनों को मृत घोषित किया गया।

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Chandauli scooter collided tractor parked roadside resulting deaths man nephew referred trauma center
इसी ट्रैक्टर से टकराई थी स्कूटी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुगलसराय थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव स्थित घंटावीर बाबा मंदिर के पास शनिवार भोर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में पीछे से स्कूटी टकराने से मामा-भांजे की मौत हो गई। दोनों पड़ाव चौराहे से मुगलसराय की तरफ जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर ट्रामा सेंटर वाराणसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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मृतकों की पहचान उस्मान (32) पुत्र इस्लाम निवासी दुल्हीपुर, मुगलसराय और उनके मामा जुबैर (47) निवासी रायबरेली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब चार बजे पुलिस की पीआरबी टीम को जलीलपुर गांव के पास सड़क हादसे की सूचना मिली। पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे तो वहां सड़क किनारे बिजली के सजावटी खंभे लगाने के काम में लगा एक ट्रैक्टर खड़ा मिला। इसी दौरान पड़ाव की तरफ से आ रही स्कूटी पीछे से ट्रैक्टर में जा भिड़ी थी।

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परिजनों में छाया मातम

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तत्काल पास के लतीफ अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया।

परिजन भी हादसे की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंच गए। ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने दोनों का परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि दोनों शवों को आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

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