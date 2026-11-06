यूपी: अमेरिकी डॉलर दिखाकर ठगी और लूट, तीन गिरफ्तार, तीन नोट भी मिले; चार नवंबर को दंपती से छिनैती हुई थी

अमेरिकी डॉलर दिखाकर धोखाधड़ी और लूट करने वाले तीन अभियुक्तों को लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 46,005 रुपये नकद, 60 अमेरिकी डॉलर और घटना में प्रयुक्त दो बाइकें बरामद की हैं। आरोपी शेख रफीक और प्रमोद कुमार गाजियाबाद और मो. इब्राहिम उत्तर पूर्वी दिल्ली का र हने वाला है।

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एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ये ऐढ़े अंडरपास के पास किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में तीनों थे। टीम ने घेराबंदी कर तीनों को दो बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे भोले-भाले लोगों को कम कीमत पर अमेरिकी डॉलर देने का लालच देते थे।