वाराणसी: प्रेग्नेंसी में कैंसर का पता चला, बीएचयू में डिलीवरी, अब मां और बच्चे स्वस्थ; चार महिलाओं को नया जीवन

केस 1 : बीएचयू के एमसीएच विंग की ओपीडी में करीब डेढ़ साल पहले 22 साल की महिला आई। परिजनों ने बताया कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। डिलीवरी से घबरा रहे हैं। महिला की जांच कराई गई तो पता चला कि अंदर बच्चे के गले में 6 बार नाल लिपटा था। पहले सर्जरी कर ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से राहत दिलाई गई। इसके बाद डिलीवरी कराई गई। महिला को चार बार कीमोथेरेपी भी दी गई। पिछले सप्ताह ही महिला एमसीएच विंग में बच्चे के साथ आई थी।



केस 2 : 30 वर्षीय महिला की डिलीवरी इसी साल अगस्त में हुई। 26 सप्ताह की प्रग्नेंसी के दौरान उसको ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी मिली। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर को दिखाया। सर्जरी की गई। 8वें महीने में डिलीवरी हुई तो महिला ने 1.8 किलोग्राम के बच्चे को जन्म दिया। उसकी कीमोथेरेपी भी हुई थी।



केस 3 : 29 साल की महिला की इसी साल जुलाई में डिलीवरी हुई। परिजन एमसीएच विंग आए तो उसको सिर में दर्द ज्यादा था। झटके भी आ रहे थे। डॉक्टर ने जांच करवाई तो ब्रेन ट्यूमर की पुष्टि हुई। तब 5 महीने की प्रेग्नेंसी थी। परिवार के सदस्यों ने बीएचयू से बाहर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराई थी। वह डिलीवरी को लेकर चिंतित थे। 9वें महीने में डिलीवरी हुई और उसने 2 किलोग्राम के बच्चे को जन्म दिया।



केस 4 : 26 साल की एक महिला की पहली डिलीवरी थी। सिर में दर्द की समस्या थी। परिवार के लोगों ने जब डॉक्टर को दिखाया तो ब्रेन ट्यूमर की जानकारी मिली। सर्जरी करनी थी इस वजह से डिलीवरी 30 वें सप्ताह (8वें महीने में) में ही करनी पड़ी। महिला ने 1.4 किलोग्राम की बच्ची को जन्म दिया।